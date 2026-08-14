Le Centre hospitalier de Valenciennes (CHV) poursuit sa transformation écologique, inscrite dans son projet d’établissement 2024-2029. Six des 24 engagements fixés pour 2026 étaient déjà atteints fin 2025, a fait savoir l'établissement jeudi 13 août.

Depuis 2019, l’hôpital a réduit sa consommation de gaz de 40% et d’électricité de 10%, tandis qu’un quart de ses déchets est désormais recyclé.

Éco-conception des soins

Le CHV développe également l’éco-conception des soins, avec par exemple un kit de sondage urinaire dont l’empreinte carbone a été réduite de près de 40%.

Sur le volet mobilité, l’établissement vise une baisse de 31% des émissions liées aux déplacements domicile-travail d’ici 2029.

Enfin, le gaspillage alimentaire a diminué de 9% en un an.