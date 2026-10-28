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Le centre Maillard représente un maillon essentiel de la ruralité

Devenu un véritable tiers-lieu, le centre Maillard, centre social implanté au cœur du Pays de Bray Oise, a changé de nom, de logo et d'identité visuelle cette année. Il est l'un des acteurs principaux et nécessaires de la ruralité.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>Au milieu de la verdure, des bois, des champs et des vallées se trouve le centre Maillard, le centre social du Pays de Bray Oise, limitrophe à la Normandie, installé au cœur de la commune de 1 000 habitants Le Coudray-Saint-Germer. Dans ce cadre vert réside un territoire isolé, comme tant d'autres zones rurales en France. Ceux qui se nomment «les oubliés», les ruraux se trouvent loin des services du milieu urbain, qu'ils soient administratifs, sanitaires, culturels. C'est une réalité que tend à pallier le Centre Maillard, ce centre social – financé essentiellement par la CAF - qui fête ses .

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