Le centre Maillard représente un maillon essentiel de la ruralité

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Laxou : Inter C.E.A. soutient la pouponnière départementale avec un don de matériel
28/10/2026 L.R
Laxou (54)
Devenu un véritable tiers-lieu, le centre Maillard, centre social implanté au cœur du Pays de Bray Oise, a changé de nom, de logo et d'identité visuelle cette année. Il est l'un des acteurs principaux et nécessaires de la ruralité.
Claudine Kubler, directrice du Centre Maillard. © Eloise Le Névanic
Le Centre Maillard. © Eloise Le Névanic
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28/10/2026 L.R
Laxou (54)
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22/10/2026 Marie Boullenger
Nord (59)
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