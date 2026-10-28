L'association Inter C.E.A. a concrétisé son engagement territorial le mardi 6 octobre en offrant des équipements d'une valeur de 2 000 euros à la pouponnière de Nancy-Laxou. Ce geste solidaire envers l'établissement géré par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle cible directement l'amélioration des conditions d'accueil des jeunes enfants.

Un apport matériel ciblé pour l'économie du soin local

Ce don se compose exclusivement d'articles de puériculture, de jouets d’éveil, de doudous et de peluches neufs. La remise officielle s'est déroulée dans les locaux de la structure en présence de Guy Chemouil, président d’Inter C.E.A., et de Véronique Floquet, directrice de la pouponnière. Pour le Pôle enfance, ces fournitures ne sont pas de simples accessoires, mais des outils indispensables pour stimuler les sens des enfants. Ils viennent ainsi soutenir l'activité et la logistique quotidienne des équipes professionnelles sur le terrain.

Une valorisation des synergies entre acteurs du territoire

Parallèlement à l'aide matérielle, cette action met en lumière le modèle d'accompagnement de la pouponnière, dont le personnel assure chaque jour la sécurité et le développement des enfants vulnérables. Inter C.E.A. entend ainsi valoriser les synergies entre le tissu associatif et les structures médico-sociales de proximité. Ce partenariat démontre l'impact direct de la responsabilité sociétale à l'échelle d'un bassin d'emploi régional.

La pouponnière de Nancy-Laxou reste ouverte à d’autres contributions citoyennes ou entrepreneuriales, notamment pour du matériel de puériculture et des vêtements neufs. Cette démarche collaborative pérennise une dynamique de solidarité économique et sociale indispensable au dynamisme de la région.