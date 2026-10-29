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Le centre Maillard représente un maillon essentiel de la ruralité
28/10/2026 Virginie Kubatko
Le Coudray-Saint-Germer (60)
Accompagnant 40% de projets portés par des femmes, Initiative Metz ne peut que constater qu’il subsiste encore un déséquilibre dans la création d’entreprise. Pour Delphine Bouley, sa directrice, les freins sont moins financiers que psychologiques. L’association multiplie ainsi les dispositifs pour renforcer la confiance et rompre l’isolement des porteuses de projet.
© Johann Marin-Thiery. Les deux salariées d’Initiative Metz : Tiffany Glinsek, chargée de mission, et Delphine Bouley, directrice.
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Le Coudray-Saint-Germer (60)
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28/10/2026 L.R
Laxou (54)
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