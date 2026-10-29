Interview

Accompagnant 40% de projets portés par des femmes, Initiative Metz ne peut que constater qu’il subsiste encore un déséquilibre dans la création d’entreprise. Pour Delphine Bouley, sa directrice, les freins sont moins financiers que psychologiques. L’association multiplie ainsi les dispositifs pour renforcer la confiance et rompre l’isolement des porteuses de projet.