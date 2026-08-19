L'action du champion chinois de la robotique Unitree a bondi d'environ 500% mercredi après son introduction à la Bourse de Shanghai, la première d'un fabricant de robots humanoïdes en Chine continentale.

Le titre de la société basée à Hangzhou (est) s'échangeait à 883,87 yuans (113,21 euros) à la pause des opérations à 11H30 locales (3H30 GMT), soit +486% par rapport à sa valeur d'introduction (150,8 yuans, 19,3 euros).

Il avait ouvert à +629% sur le marché dédié aux technologies de la Bourse de Shanghai, avant de tempérer ses gains aux alentours de 500% toute la matinée.

Dans un secteur en plein essor mondial, les entreprises de robotique chinoises ont pris une longueur d'avance.

Les machines d'Unitree sont devenues le symbole du développement de cette industrie en Chine, soutenue par les politiques gouvernementales et de solides chaînes d'approvisionnement.

Le gouvernement chinois a fait de la robotique un secteur stratégique. Il affirme que plus de 140 entreprises chinoises ont déjà lancé l'année dernières plus de 330 modèles de robots humanoïdes.

Peformance de kung-fu

Unitree avait créé la sensation l'an dernier lors du grand gala télévisé du Nouvel An chinois avec la performance d'humanoïdes en tenues traditionnelles pratiquant le kung-fu et réalisant des sauts périlleux. Une performance réitérée en 2026.

L'entreprise a dévoilé lundi un nouveau robot humanoïde baptisé "Superman" et capable selon elle de sauter jusqu'à deux mètres de haut et de courir avec une vitesse de 12,66 mètres par seconde.

"Les produits d'Unitree sont utilisés non seulement par les chercheurs chinois, mais aussi par des géants technologiques américains comme Nvidia, Google et Amazon", dit à l'AFP Renjie Guo, PDG de la société d'ingénierie robotique Zeroth.

Unitree a créé un "écosystème sous-jacent qui permet à de nombreux autres de se développer", dit-il.

L'entrée en Bourse de Unitree coïncide avec l'ouverture d'une conférence internationale de la robotique mercredi à Pékin.

D'autres entreprises chinoises spécialisées dans les robots humanoïdes, comme UBTech, basée à Shenzhen, sont cotées à la Bourse de Hong Kong.

UBTech a lancé en début d'année son robot "U1", équipé de caméras oculaires, de capteurs thoraciques et de micros, le présentant comme le premier humanoïde ultra-réaliste de taille réelle conçu pour être produit en série.

Les sociétés du secteur investissent massivement dans le développement de l'IA physique, qui permet aux robots de se déplacer et d'interagir de manière autonome.

Mais les avancées chinoises suscitent la méfiance, en particulier des Etats-Unis, dans un contexte de rivalité stratégique exacerbée.

Unitree fait partie des entreprises chinoises que le Pentagone a ajoutées en juin à la liste des entités considérées comme des "compagnies militaires chinoises" opérant directement ou indirectement aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont en outre interdit en juillet au nom de la sécurité nationale les importations de robots humanoïdes fabriqués à l'étranger, une mesure qui touche principalement les entreprises chinoises.

Tianyu Zang, associé du fonds de capital-risque pékinois Jinqiu Capital qui a participé à la levée de fonds d'Unitree l'an dernier, présente l'introduction en Bourse comme le début d'une nouvelle phase. Le secteur doit à présent passer à un déploiement dans des situations réelles, avec une capacité de réaction autonome à l'imprévisible.

L'industrie "est désormais enfin prête à affronter une épreuve plus longue et plus rigoureuse", dit-il. Mais elle devra "régulièrement justifier publiquement de ses résultats".