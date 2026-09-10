Le cluster IA Grand Est ENACT reconduit son action pour stimuler l'innovation numérique à l'échelle locale. Cette deuxième vague de l'appel à projets offre une enveloppe de cofinancement pouvant atteindre 2 000 euros par dossier. Ce dispositif régional s'adresse aux personnels des universités de Lorraine et de Strasbourg pour des manifestations prévues entre septembre 2026 et mars 2027.

Au-delà de l'apport de capital, les lauréats bénéficieront de l'expertise des spécialistes du réseau ENACT, de mises en relation stratégiques et d'un accompagnement médiatique pour maximiser la visibilité de leurs actions.

Les critères d'éligibilité et le calendrier de sélection

Le programme cible exclusivement les initiatives portées par les membres de l'Université de Lorraine et de l'Université de Strasbourg. Les projets soumis peuvent s'adresser à un public scientifique, aux acteurs socio-économiques ou au grand public, favorisant ainsi l'acculturation globale à l'intelligence artificielle. Les porteurs de projets ont la possibilité de déposer leur dossier du 1er septembre au 18 décembre 2026. L'évaluation des candidatures s'effectuera au fil de l'eau pour des événements programmés jusqu'en mars 2027.