Basée à Dijon, la French Tech Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à candidatures pour son programme French Tech Funding Sprint BFC. Celui-ci s’adresse aux startups et aux entreprises innovantes qui souhaitent préparer une levée de fonds et organiser leur stratégie de financement.





Un accompagnement pour structurer la recherche de fonds

Dans le cadre du French Tech Funding Sprint BFC, jusqu’à cinq entreprises pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé assuré par Nizam Advisory, un cabinet de conseil spécialisé en financement et stratégie.

Le programme vise à aider les entreprises sélectionnées à structurer leur stratégie de financement, à améliorer leur pitch deck et à préparer leur prévisionnel financier. Il comprend également l’identification des investisseurs à cibler, ainsi qu’un accompagnement dans les prises de contact et les négociations. L’objectif est de leur permettre de disposer d’une stratégie définie et de documents adaptés pour présenter leur projet aux investisseurs.

Le coût de cet accompagnement est évalué à 3 500 euros hors taxes par entreprise, dont la Région Bourgogne-Franche-Comté finance la moitié, soit 1 750 euros HT. Le montant restant à la charge de chaque entreprise sélectionnée est donc de 1 750 euros HT. Les candidatures sont ouvertes aux entreprises adhérentes de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté, en mesure de s’engager dans le programme.

Les dossiers peuvent être soumis jusqu’au 15 novembre 2026.



