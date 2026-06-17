Le Groupe Blondel renforce sa stratégie d’innovation avec Konboi

Ce partenariat vise à évaluer, dans des conditions d’exploitation réelles, une technologie embarquée destinée à optimiser la conduite des poids lourds et à réduire leur consommation de carburant. Dans une première phase, quatre véhicules du Groupe Blondel seront équipés de la solution Hypermile. Ce système de régulation de vitesse assisté par intelligence artificielle analyse en temps réel différents paramètres liés à l’environnement de conduite, notamment la route, le trafic, le comportement du véhicule et la topographie.

«Entre un camion qui consomme beaucoup et un camion qui consomme peu, il peut y avoir jusqu’à 25% d’écart de consommation. Avec Hypermile, notre ambition est de relever largement le niveau moyen de conduite et de générer des économies significatives à l’échelle d’une flotte», explique Pejvan Beigui, fondateur et CEO de Konboi.

Développée par Konboi, cette technologie s’appuie sur des capteurs embarqués et des algorithmes prédictifs capables d’anticiper certaines situations de conduite. Contrairement à un régulateur de vitesse classique, elle adapte automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de plusieurs critères, tels que la charge transportée, la pression des pneus ou les ralentissements prévisibles.

Au-delà de cette expérimentation, le partenariat ouvre la voix à une seconde phase d’expérimentation autour du véhicule autonome. Konboi développe actuellement un prototype destiné à accroître progressivement le niveau d’autonomie des poids lourds, notamment sur autoroute. Les travaux en cours reposent sur une logique d’assistance à la conduite, dans laquelle le conducteur conserverait un rôle central de supervision et d’intervention.

«Notre responsabilité est d’anticiper les transformations du transport, plutôt que de les subir. Ce partenariat avec Konboi nous permet d’expérimenter une technologie française, concrète et immédiatement orientée vers la réduction de notre impact environnemental. Si les résultats sont au rendez-vous, nous pourrons envisager un déploiement à plus grande échelle sur notre flotte», déclare Jérôme Juteau, PDG du Groupe Blondel.



