Loos-en-Gohelle : le hors-site accélère sa structuration

Organisée par le CD2E dans le cadre de sa tournée régionale de l’innovation, la Journée régionale hors-site a réuni l’ensemble de l’écosystème de la construction, industriels, architectes, bailleurs sociaux, collectivités, chercheurs et organismes de formation. Au cœur des échanges, une conviction partagée : la préfabrication et la construction modulaire constituent désormais des réponses concrètes aux défis environnementaux, économiques et sociaux du secteur.

Industrialiser la construction durable

En ouverture de la journée, le président du CD2E, Benoît Loison, s’est réjoui de l’accélération de la dynamique. « Face aux enjeux de rénovation énergétique, de décarbonation, de pénurie de compétences et d’adaptation au changement climatique, le hors-site apporte des solutions opérationnelles » a-t-il souligné. « C’est une nouvelle manière de produire, mais aussi de coopérer et d’innover collectivement ». A ses yeux, l’ambition régionale est claire : « Faire des Hauts-de-France un territoire capable d’industrialiser la construction durable tout en renforçant sa compétitivité ».

Cheffe de projet de l’association Filière Hors-Site France, Léa Delpech a également dressé un état des lieux encourageant du marché. « La filière a connu une forte progression ces trois dernières années et, aujourd’hui, près de 10 % des constructions françaises intègrent une part significative de préfabrication, avec une moyenne de 15 % d’éléments réalisés hors chantier ». Et d’ajouter : « Nous observons une montée en puissance réelle de la demande et les capacités industrielles existent désormais, l’enjeu consiste donc à sécuriser des volumes de commandes suffisants pour permettre aux industriels d’investir durablement ». A ce titre, les bailleurs sociaux ont un rôle majeur par le développement des commandes groupées afin d’offrir davantage de visibilité aux fabricants.

Alors que plus de 130 000 salariés travaillent dans le secteur du bâtiment en région, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité d’accélérer la transformation des pratiques. Plus rapide, plus sobre en ressources et potentiellement moins émettrice de carbone, la construction hors-site apparaît désormais comme incontournable pour répondre aux défis du logement, de la rénovation énergétique et de la réindustrialisation des territoires.