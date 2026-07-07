D'ici 2027, le Grand Nancy et ESTIA étendent le réseau de chaleur urbain vers l'Est et le Sud-Est. L'objectif : fournir une énergie souterraine, économique et décarbonée, malgré des perturbations temporaires du trafic.

Le projet s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique territoriale portée par la métropole. Le concessionnaire ESTIA déploie actuellement un important réseau de canalisations souterraines pour alimenter de nouveaux bâtiments en chauffage central collectif. Cette infrastructure mise sur des énergies vertueuses, notamment la biomasse avec le bois et la valorisation des déchets ménagers. L'optimisation des coûts de production à grande échelle doit permettre de garantir aux usagers raccordés des tarifs plus compétitifs et stables face aux fluctuations des énergies fossiles.

Un calendrier de chantiers étendu jusqu'en 2027

La phase actuelle des travaux engendre d'importantes modifications de voirie à Nancy, Saint-Max et Essey-lès-Nancy. Plusieurs axes stratégiques, comme la rue de Bonsecours, l'avenue de Strasbourg ou le secteur Blandan, font l'objet de mises en sens unique, de déviations ou de fermetures d'accès privés. De nouveaux chantiers débuteront dès le 6 juillet, notamment rue Albert Lebrun à Nancy et sur la place Gérard Barrois à Saint-Max, avant une extension des opérations vers la place de l'Europe au premier semestre 2027.

Des mesures de concertation pour préserver l'activité locale

Pour atténuer l'impact économique et logistique sur les commerces et les riverains, la collectivité et le concessionnaire adaptent les accès au cas par cas. Un médiateur de chantier est mobilisé sur le terrain pour coordonner les phases critiques avec les acteurs locaux. À terme, cette interconnexion des réseaux constituera un levier d’attractivité durable pour le territoire, consolidant l'indépendance énergétique de l'agglomération nancéienne.