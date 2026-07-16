En Côte-d'Or, un projet agrivoltaïque pensé pour le territoire

Produire de l'électricité sans renoncer à la vocation agricole des terres. C'est l'ambition du complexe agrivoltaïque inauguré par TotalEnergies à Chambœuf et Valforêt. Développé sur 43 hectares, il affiche une puissance de 31,8 MWc et produira chaque année 40,6 GWh d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la consommation électrique d'environ 26 800 habitants. Mais l'originalité du projet réside surtout dans son approche agricole. Sous les panneaux photovoltaïques prendront place plus de 6 000 chênes truffiers - dont les racines accueillent le champignon de la truffe - des ruches et un verger citoyen. À Chambœuf, une partie des panneaux récupère également les eaux de pluie, stockées dans deux bassins destinés à irriguer les plantations lors des périodes de sécheresse. « En Bourgogne-Franche-Comté, nous développons des projets ancrés localement, qui créent de la valeur et répondent aux besoins des territoires », souligne Vincent Gaffard, directeur régional de TotalEnergies. « Cette réalisation illustre notre volonté d'accompagner la transition énergétique dans toutes ses dimensions. »

Un projet construit avec le territoire

Engagé dès 2018, avant même l'encadrement réglementaire de l'agrivoltaïsme, le projet est présenté comme l'un des premiers de cette ampleur en France. Pour Christian Roussel, maire de Valforêt et propriétaire des terrains, il répond à un double enjeu : « Il redonne une vocation économique à des terres devenues difficiles à exploiter avec le dérèglement climatique tout en ouvrant la voie à de nouvelles productions agricoles. » Les élus ont salué un projet élaboré dans la concertation. « Aujourd'hui, nous inaugurons non plus un beau projet, mais une belle réalisation », a résumé Pascal Grappin, président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin - Nuits-Saint-Georges. Au-delà de la production d'énergie, il souligne les retombées locales, notamment grâce au fonds de compensation agricole qui financera de nouveaux projets portés par les exploitants du territoire. Pour le sénateur François Patriat, cette inauguration démontre également la nécessité d'accélérer les procédures : « Dix ans pour faire aboutir un tel projet, c'est beaucoup trop long face aux enjeux de souveraineté énergétique. » Avec cette première réalisation d'envergure, TotalEnergies entend désormais poursuivre le développement de projets agrivoltaïques en Bourgogne-Franche-Comté, adaptés aux besoins des exploitations agricoles et aux spécificités des territoires.







