Une idéologie haineuse vis-à-vis des femmes, prônant la suprématie des hommes: un rapport sénatorial appelle mercredi à combattre le "poison" du masculinisme qui se diffuse de manière insidieuse dans la société, notamment via les réseaux sociaux.

En s'attaquant "au principe d'égalité" entre les sexes et en affichant une "misogynie violente et décomplexée", les mouvements masculinistes représentent "un risque réel pour notre démocratie et notre cohésion sociale", alerte une synthèse de ce premier rapport parlementaire sur le sujet. Education, numérique, santé, sécurité... Il recommande d'élaborer une stratégie interministérielle pour contrer le phénomène.

"Le masculinisme est une offensive majeure contre les droits des femmes qui se déploie par des moyens de communication inédits", souligne auprès de l'AFP la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, co-rapporteure avec les sénatrices Béatrice Gosselin (Les Républicains) et Olivia Richard (Union centriste).

Apparu en réaction au féminisme, le masculinisme défend la suprématie masculine et accuse les femmes d'être à l'origine d'une dégradation des conditions de vie des hommes.

Très divers, les mouvements masculinistes ont "longtemps été structurés autour de communautés identifiables", telles les célibataires involontaires ("incels"), qui jugent les femmes responsables de leur célibat. Mais ils "ont progressivement évolué vers un écosystème plus large et plus diffus", notamment en se fondant dans "la culture internet ordinaire", explique la synthèse du rapport.

Propagation en ligne

Mèmes, vidéos courtes... Les mouvements masculinistes ont adopté les codes qui fonctionnent sur internet pour faire "circuler" leurs idées au-delà de leurs communautés.

Les plateformes numériques constituent à présent leur "principale caisse de résonance", en diffusant ces contenus à grande échelle. Car leurs algorithmes favorisent les contenus clivant qui suscitent de nombreuses réactions et leurs mécanismes de recommandation "orientent progressivement les utilisateurs vers des contenus toujours plus radicaux".

Sur TikTok et YouTube Shorts, un jeune homme se voit proposer des contenus masculinistes au bout de 23 minutes, selon une étude de l'université de Dublin, citée par le rapport.

Les rapporteures s'inquiètent notamment du fait que le masculinisme se présente comme une réponse au mal-être que peuvent ressentir certains hommes. "Des jeunes, parfois en pleine crise d'adolescence, qui se cherchent, se retrouvent embarqués dans des propos qui les amènent de fil en aiguille à développer un ressentiment envers les femmes", observe auprès de l'AFP Béatrice Gosselin. Pour éviter cet "engrenage", elle souligne l'importance de développer l'éducation aux médias numériques.

Pour contrer le rôle des plateformes dans la "banalisation" de ces idées, le rapport, qui formule 24 recommandations, appelle à "réguler et assainir" l'espace numérique et à garantir que les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) soient dispensées à l'école.

Risque de radicalisation

"L'accumulation de contenus, de références et de représentations" masculinistes "modifie progressivement les perceptions des rapports entre les femmes et les hommes", pointe la synthèse. Les rapporteures s'inquiètent ainsi d'une "imprégnation culturelle à bas bruit" de la société.

Ce phénomène s'accompagne d'un risque de radicalisation de certains individus, "pouvant mener à la violence".

Le masculinisme doit être reconnu comme "enjeu de sécurité publique", avait déjà plaidé en début d'année le Haut Conseil à l'Egalité (HCE), un organisme rattaché à Matignon. Il partageait le même constat de risque de violence et recommandait d'intégrer le "terrorisme misogyne" dans les doctrines de sécurité.

En France, la menace terroriste masculiniste est suivie de près par les services du renseignement intérieur (DGSI), qui a dans son viseur "une dizaine d'individus susceptibles de radicalisation violente", selon le rapport sénatorial. Tous ont moins de 21 ans.

En juillet 2025, le Parquet national antiterroriste avait mis en examen un lycéen de 18 ans soupçonné de vouloir attaquer des femmes avec des couteaux, une première concernant une personne se revendiquant "incel".

"Comme on l'a fait précédemment pour la radicalisation islamiste, il faut décoder les signaux faibles (de radicalisation masculiniste), mettre en alerte les familles et produire du contre-discours, ce qui est extrêmement difficile", analyse Laurence Rossignol.