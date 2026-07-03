Le MUDO-Musée de l'Oise célèbre son anniversaire avec MEMENT'O MUDO

Le MUDO-Musée de l'Oise donnera rendez-vous aux visiteurs les samedi 4 et dimanche 5 juillet à l'occasion de MEMENT'O MUDO. Organisé pour célébrer l'ouverture du musée en juillet 1982, cet événement proposera plusieurs animations gratuites invitant petits et grands à parcourir les collections et les lieux d'une manière différente.

Un week-end rythmé par les animations

Les animations prendront place dans le palais épiscopal de Beauvais, un édifice construit au XIIᵉ siècle. Au fil des années, le bâtiment a connu plusieurs usages avant de devenir l'écrin des collections départementales. La réouverture du deuxième étage en 2025, qui héberge le MuDO-Musée de l’Oise, a marqué une nouvelle étape dans la vie du musée.





Plusieurs temps forts marqueront cet évènement. Le samedi soir, un bal Belle Époque invitera les visiteurs à replonger dans l'ambiance du début du XXᵉ siècle. Le dimanche, des visites chantées mêlant histoire de l'art et chant lyrique seront proposées par le ténor-conférencier Grégoire Ichou. Les visiteurs pourront également découvrir l'exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l'Oise, une présentation consacrée à Nélie Jacquemart-André. Un atelier de création de cartes postales inspirées du musée sera également proposé.





À travers MEMENT'O MUDO, le MUDO-Musée de l'Oise invitera le public à célébrer l'anniversaire de son ouverture en participant aux différentes animations prévues tout au long du week-end.



