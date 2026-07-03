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Le MUDO-Musée de l'Oise célèbre son anniversaire avec MEMENT'O MUDO

Les 4 et 5 juillet 2026, le MUDO-Musée de l'Oise célèbrera l'anniversaire de son ouverture en 1982 avec MEMENT'O MUDO. Pendant deux jours, le public pourra profiter gratuitement d'animations, de visites et d'ateliers pour découvrir le musée sous un autre regard.

© Le Conseil Départemental de l'Oise

© Le Conseil Départemental de l'Oise

Par M.H
La Gazette Oise
Publié le 3 juillet 2026

Le MUDO-Musée de l'Oise donnera rendez-vous aux visiteurs les samedi 4 et dimanche 5 juillet à l'occasion de MEMENT'O MUDO. Organisé pour célébrer l'ouverture du musée en juillet 1982, cet événement proposera plusieurs animations gratuites invitant petits et grands à parcourir les collections et les lieux d'une manière différente.

Un week-end rythmé par les animations

Les animations prendront place dans le palais épiscopal de Beauvais, un édifice construit au XIIᵉ siècle. Au fil des années, le bâtiment a connu plusieurs usages avant de devenir l'écrin des collections départementales. La réouverture du deuxième étage en 2025, qui héberge le MuDO-Musée de l’Oise, a marqué une nouvelle étape dans la vie du musée.


Plusieurs temps forts marqueront cet évènement. Le samedi soir, un bal Belle Époque invitera les visiteurs à replonger dans l'ambiance du début du XXᵉ siècle. Le dimanche, des visites chantées mêlant histoire de l'art et chant lyrique seront proposées par le ténor-conférencier Grégoire Ichou. Les visiteurs pourront également découvrir l'exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l'Oise, une présentation consacrée à Nélie Jacquemart-André. Un atelier de création de cartes postales inspirées du musée sera également proposé.


À travers MEMENT'O MUDO, le MUDO-Musée de l'Oise invitera le public à célébrer l'anniversaire de son ouverture en participant aux différentes animations prévues tout au long du week-end.