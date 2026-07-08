Le Pen, un premier déplacement de campagne qui tourne court

Des applaudissements couverts par les sifflets, une déambulation empêchée... Le premier déplacement du ticket Le Pen-Bardella mercredi a tourné court, augurant peut-être une campagne chahutée pour la dirigeante RN qui a balayé les critiques contre sa candidature.

Au lendemain de son annonce de candidature malgré sa condamnation en appel, Marine Le Pen avait choisi de s'afficher aux côtés de Jordan Bardella sur un marché de La Flèche (Sarthe), ville conquise par le Rassemblement national en mars aux municipales. L'occasion aussi d'y retrouver sa soeur Marie-Caroline, qui avait échoué de peu aux législatives 2024 dans cette circonscription.

Avant même leur arrivée sous un soleil estival, des manifestants, armés de casseroles, certains porteurs de drapeaux LFI et écologistes, sont venus jouer les trouble-fête. "Pas de délinquants au gouvernement!", ont-ils scandé face à des sympathisants venus soutenir "Marine".

La star du jour est finalement apparue par une autre rue donnant sur le marché de la ville, côte à côte avec Jordan Bardella, devant une foule conquise, dont beaucoup de retraités.

Très souriante, elle a répondu à la presse, tandis que Jordan Bardella, plus réservé, a dit "se réjouir" que Marine Le Pen "puisse porter nos couleurs" à la présidentielle.

Derrière la cohue des journalistes et un cordon de gendarmes, les manifestants n'ont pas cessé de les huer, couvrant les "Marine présidente!".

"Le bruit des casseroles qu'ils ont orchestré était très marginal", a relativisé Romain Lemoigne, maire de La Flèche, qui retient un "accueil très favorable". A l'image d'Anita, 58 ans, venue "pour soutenir Marine" malgré ses déboires judiciaires: "En parlant cru, ils ont tous des casseroles au cul. Les uns comme les autres", a-t-elle fait valoir en visant l'ensemble de la classe politique.

Mais les manifestants ont réussi à chambouler le programme en contraignant Marine Le Pen et Jordan Bardella à écourter la déambulation prévue. Au bout d'une vingtaine de minutes à progresser péniblement à l'entrée du marché, enchaînant les selfies, ils ont fini par s'engouffrer dans une voiture pour finalement se rendre à l'Hôtel de ville avec des élus.

Paris en bouteille

"J'espère que le ministère de l'Intérieur mettra en place les conditions qui permettront à tous les candidats de pouvoir faire campagne normalement, sans violences", a réagi Mme Le Pen.

Alors qu'il était devenu de facto le candidat pressenti, Jordan Bardella a assuré n'éprouver "ni soulagement, ni déception" et garanti que les deux leaders "continueraient de travailler main dans la main".

Mais il s'est tenu en retrait de la candidate qui, elle, ne cachait pas sa joie d'être entrée en lice.

"La cour m'a rendu mon éligibilité. Je suis innocente et j'effectue un pourvoi en cassation pour démontrer mon innocence", a-t-elle martelé.

Sous le feu des questions autour de sa situation judiciaire et des subtilités de son pourvoi en cassation, Mme Le Pen a fini par laisser transparaître une pointe d'agacement.

"Je ne vais pas passer la campagne présidentielle à vous faire des analyses juridiques", a-t-elle insisté. "Si mes adversaires politiques n'ont pas d'autres arguments que cela, cela veut dire que sur le fond, ils n'ont strictement rien à proposer aux Français", a-t-elle jugé.

Elle a aussi éludé une interrogation pourtant centrale: si la Cour de cassation rejetait son pourvoi début 2027, la contraignant à porter un bracelet électronique, interromprait-elle sa fin de campagne ?

"Avec des si +on met Paris en bouteille+", a-t-elle balayé, assurant "qu'elle ne jouait pas la montre" pour retarder une décision de la Cour après la présidentielle. Et de lancer, bravache: "Il faut risquer pour gagner".