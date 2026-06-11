Si le projet avait été présenté en 2010, dès que celui-ci a été lancé, il n'aura fallu que trois mois aux équipes de TotalEnergies pour aménager le site et accueillir les trois éoliennes Vestas. Pour un investissement de 18 millions d'euros, le parc de Rollot affiche une puissance de près de 12 MW : «Il produira près de 28 Gwh d'électricité d'origine renouvelable chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 20 000 habitants, communique la compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies. Cette production électrique permettra d'éviter l'émission d'environ 9 000 tonnes de CO2 par an». Elle précise encore que «l'implantation et la taille des éoliennes ont été soigneusement étudiées en tenant compte des aspects techniques, environnementaux et paysagers, afin de garantir une intégration optimale dans le paysage et de favoriser la bonne préservation de la biodiversité locale».

La transition énergétique des territoires

À l'heure de couper le ruban, Anna Lafont, la directrice régionale Développement Nord de TotalEnergies Renouvelables France, souligne : «La mise en service du parc éolien de Rollot constitue une nouvelle étape dans le déploiement de nos activités éoliennes dans les Hauts-de-France. Ce projet s’inscrit dans la continuité des onze actifs éoliens que nous exploitons déjà sur le territoire, qui ont produit en 2025, près de 227 GWh d’électricité bas carbone, locale et compétitive. Il illustre notre volonté de développer des projets construits en étroite collaboration avec les collectivités et les acteurs locaux, et contribuant concrètement à la transition énergétique des territoires».

Xavier Bourat, le directeur régional Hauts-de-France, ajoute à son tour : «Les activités développées par TotalEnergies dans les Hauts-de-France reflètent la stratégie de notre compagnie : être proche des territoires en apportant des solutions durables aux particuliers, aux agriculteurs, aux entreprises et aux collectivités. Nous sommes fiers, aujourd’hui d’inaugurer dans la Somme ce parc éolien, véritable preuve de notre ancrage local».