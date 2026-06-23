Rénovation énergétique : la CAPEB Meuse mobilisée à Bure

La CAPEB Meuse a pris part à la Convention Rénovation Basse Consommation organisée le 12 juin sur le site de l’ANDRA à Bure, à l’initiative d’EDF. Cette rencontre a réuni différents acteurs publics et privés engagés dans les politiques de transition énergétique et dans la structuration de projets de rénovation performante. Les échanges ont notamment permis d’aborder les perspectives liées au développement du territoire, en lien avec les futurs besoins en construction et en rénovation d’habitations.

À cette occasion, la CAPEB Meuse a échangé avec le sous-préfet en charge du projet Cigéo afin de souligner l’importance de mobiliser les entreprises artisanales locales dans les futurs marchés liés à ce chantier structurant. L’organisation professionnelle a rappelé sa volonté de défendre les savoir-faire des artisans du territoire et de faciliter leur accès aux opportunités économiques générées par les projets d’aménagement et de développement. Cette rencontre a également permis de renforcer les liens entre les acteurs institutionnels, les entreprises et les structures impliquées dans la rénovation énergétique, dans une logique de coopération territoriale autour des enjeux de performance énergétique et de développement local.

La rénovation énergétique s’impose comme un marché stratégique

À l’échelle nationale, la rénovation énergétique des bâtiments constitue un axe majeur des politiques publiques de transition écologique et de réduction des consommations d’énergie. Porté par les objectifs de décarbonation du parc immobilier, ce marché mobilise un large écosystème d’entreprises artisanales, d’industriels et de collectivités, avec des retombées économiques importantes en matière d’emploi local et d’activité pour le secteur du bâtiment.