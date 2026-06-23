Elections à la Fédération Départementale d'Energie du Pas-de-Calais

Le 13 juin dernier, le nouveau Conseil d’administration de la FDE 62 a été installé et a procédé à l’élection du Président et des vice-présidents. Jean-Jacques Cottel a été élu Président ; sont élus vice-présidents : Frédéric Sablon ( 1er vice-président) ; Thibaut Gheysens (2ème vice-président) ; : Ladislas Lozano Leon ( 3ème vice-président) ; René Hocq (4ème vice-président) ; Olivier Planque ( 5ème vice-président) ; Aimé Herduin (6ème vice-président) et Gérard Dué (7ème vice-président).

Autorité organisatrice de la distribution de l'énergie dans le Pas-de-Calais, la FDE 62 a pour première mission de contrôle l'activité des concessionnaires mais aussi de s'assurer de la qualité d'énergie fournie sur l'ensemble du territoire. Elle s'assure également que les réseaux de distribution d'électricité et de gaz soient modernisés, renouvelés et adaptés pour répondre à l'évolution des besoins des territoires et de leurs habitants. Elle accompagne financièrement et techniquement également les communes et les EPCI vers des projets de transition énergétique.