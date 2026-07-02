Après un investissement de 9,1 millions d'euros depuis 2023, le site d'Aushopping Les Géants a été intégralement réaménagé et renaturé par Ceetrus et Nhood. L'objectif de ces transformations est d'améliorer le cadre de vie du site, renforcer son attractivité et intégrer davantage les enjeux environnementaux dans son aménagement.

On retrouve sur place, désormais, 4 103 m² de pleine terre, plus de 5 000 m² d’espaces verts et un bois paysager de 7 hectares, 169 arbres et 12 000 végétaux, 2 000 m² de panneaux photovoltaïques et près de 2 kilomètres de liaisons douces dédiées aux piétons et aux cyclistes. S'ajoutent à cela un bois paysager, des espaces de détente, une place centrale équipée d’un amphithéâtre et d’espaces modulables destinés à accueillir des animations et des événements, et deux aires de jeux pour les familles. Il y a aussi trois espaces dédiés aux food trucks, une piste cyclable et de nouveaux stationnements vélos, en plus de panneaux pédagogiques consacrés à la biodiversité, à la gestion de l’eau et à l’énergie.

Cette transformation porte ses fruits puisque la fréquentation du site a augmentée de 1,4 % et le chiffre d’affaires de 3,5 %. «Tout a été pensé dans une approche systémique : désimperméabilisation des sols, gestion de l’eau, végétalisation, biodiversité, confort d’usage… avec une véritable ambition régénérative pour réparer, restaurer et transformer durablement le site. Au-delà des aménagements réalisés, notre ambition est d’intégrer davantage les enjeux du vivant et de l’adaptation climatique dans la transformation de nos actifs» précise Céline Cottrez, Leader Impact chez Ceetrus.

L'objectif est de se servir du site d'Englos comme référence pour le réaménagement d'autres sites.