Comment accélérer la transition énergétique alors que les finances locales se tendent et que les politiques climatiques suscitent parfois incompréhension ou rejet ? C'est autour de cette question que se sont retrouvés plus de 3 500 participants lors des Assises européennes de la transition énergétique organisées à Dijon. Pour François Rebsamen, président de Dijon Métropole, les collectivités restent les mieux placées pour agir. « Les solutions se construisent dans les territoires, au plus près des habitants », a-t-il souligné lors de la clôture de l'événement. Réseaux de chaleur, rénovation énergétique des bâtiments, développement des énergies renouvelables ou encore mobilité décarbonée : les leviers sont identifiés. Reste à trouver les moyens de les généraliser.

Fontaine d'Ouche, vitrine de la transition locale

À Dijon, le quartier de Fontaine d'Ouche illustre concrètement cette dynamique. Dans le cadre du programme européen RESPONSE, la collectivité a développé le premier quartier à énergie positive de France. Plus de 4 500 panneaux photovoltaïques ont été installés sur des logements sociaux et des équipements publics, associés à des systèmes de stockage d'électricité et à une gestion intelligente des consommations. Résultat : deux îlots du quartier produisent désormais davantage d'énergie qu'ils n'en consomment, tandis que les émissions de CO₂ ont été réduites de 75 %. Le projet bénéficie à plus de 1 000 habitants et permet également de diminuer les factures énergétiques. Une démonstration grandeur nature de ce que peut produire l'action locale lorsque les financements et les partenariats sont au rendez-vous.

L'inquiétude sur les moyens d'accompagnement

Plusieurs élus ont toutefois alerté sur les risques d'un affaiblissement des dispositifs de soutien. Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de la transition écologique, Chantal Cutajar a rappelé le rôle déterminant de l'Ademe dans le développement des réseaux de chaleur. « À Strasbourg, ce sont 82 millions d'euros qui ont été mobilisés grâce à l'Ademe », a-t-elle indiqué, estimant que l'agence apporte autant une expertise technique qu'un soutien financier indispensable. Au-delà de la question budgétaire, les intervenants ont également insisté sur la nécessité de renforcer l'adhésion citoyenne. « Nous devons redonner envie du futur », a résumé le sociologue Jean Viard. Pour les collectivités, la réussite de la transition passera autant par les innovations techniques que par leur capacité à démontrer leurs bénéfices concrets pour les habitants.