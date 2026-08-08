L'ex-star du rap Moha La Squale a été condamné vendredi à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour avoir frappé deux femmes lors d'une soirée à son domicile parisien en mai.

Le procureur avait réclamé 30 mois dont 12 avec sursis probatoire.

De son vrai nom Mohamed Bellahmed, le rappeur de 31 ans avait déjà été condamné en 2024 à quatre ans dont un avec sursis, notamment pour violences sur conjoint.

Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris, le mis en cause a longuement détaillé cette soirée autour d'un triangle amoureux formé avec Myriam, rencontrée "deux jours plus tôt", et Claire, avec qui il était déjà en couple depuis "deux, trois semaines".

Jalousie, réconciliation, alcool, cocaïne et Rolex égarée ont achevé de faire dégénérer la sauterie, plusieurs voisins prévenant la police de cris de détresse et bruits de violences.

"J'ai porté zéro coup", conteste le rappeur, malgré les nombreux hématomes recensés sur le corps et le visage de Myriam. "A priori, elle s'est tapée (elle-même) quand elle était chez moi", poursuit celui qui a été placé en détention provisoire depuis les faits.

Entre temps, la jeune femme a elle-même assuré qu'elle s'était "tapé la tête contre les murs" et disant "regretter" ses accusations initiales.

Pour l'un des avocats de la défense, Me Louis-Joseph Ricard, "le cadre criant de +malsanité+, saupoudré de drogue" rend cette dernière version "crédible" - lui et sa consœur Me Clémentine Berthier ont réclamé la relaxe.

Claire, la seule des deux femmes à s'être constituée partie civile, avait pour sa part assuré avoir reçu au moins une gifle. "Peut-être une petite pichenette, maximum", a contesté Moha La Squale dans son box, habillé d'un survêtement blanc.

"Une simple +tarte+, ou une +petite tarte+, c'est déjà trop", lui a répondu l'avocate de la jeune femme, Me Eloïse Pili - sa cliente, absente, ne réclamait aucun dommage et intérêt.

Lors de cette audience nocturne, entamée vendredi à 22h30 et terminée trois heures plus tard, celui qui avait été couronné d'un disque d'or en 2018 pour son premier album "Bendero" a rappelé qu'il était "grave connu chez les jeunes", "n'ayant pas la même vie que tout le monde".