Le service national militaire pour les volontaires, mode d'emploi

Le service militaire volontaire, appelé service national, a été lancé en novembre 2025 par Emmanuel Macron avec l'ojectif de "consolider le lien entre les armées et la Nation", "renforcer la capacité de résistance de la Nation" et "consolider la formation des jeunes Français".

Qui y participe ? Dans quelles conditions ? Quelles missions pour les jeunes qui y prennent part?

Qui est concerné ?

Contrairement à l'ancien service militaire, interrompu en 1997, le nouveau dispositif n'a aucun caractère obligatoire. Le service national est ouvert aux Français et Françaises majeurs volontaires. Ils sont sélectionnés par les armées en fonction de leurs besoins après une étude de dossier, un entretien, une visite médicale et un contrôle de sécurité, selon le ministère des Armées.

Environ 80% des sélectionnés sont âgés de 18 à 19 ans. Leurs dix mois de service seront considérés comme une année de césure dans les études, selon l'exécutif.

Les 20% restants auront des profils plus spécialisés (ingénieur, analyste de données, infirmier, etc.) et peuvent faire leur service jusqu'à 25 ans avec le grade d'aspirant, le premier grade d'officier.

Pendant le service, le premier mois est consacré à la formation initiale (les classes): esprit de discipline, maniement des armes, marche au pas, chants...

Les neuf mois suivants, les volontaires sont insérés dans les trois armées et les services de soutien.

- Combien de recrues ? -

Le ministère des Armées a sélectionné cette année 3.000 jeunes appelés, dont la formation a débuté en septembre (1.800 dans l'armée de Terre, 600 dans la Marine et 600 dans l'armée de l'Air et de l'Espace).

L'objectif est d'intégrer 10.000 jeunes par an en 2030, puis 42.500 en 2035 pour atteindre un total de 50.000 par an en cumulant avec les personnes qui font déjà le service militaire volontaire (SMV) et son équivalent ultramarin, le service militaire adapté (SMA), qui perdureront en parallèle car ils ont un objectif différent d'insertion professionnelle.

Le dispositif tient compte de capacités d'hébergement limitées, bon nombre de casernes ayant été vendues à l'issue de la conscription obligatoire. Pour l'heure, l'accueil s'effectue sur 70 sites pour la formation initiale, mais des investissements sont prévus pour aménager de nouveaux espaces.

Le coût prévu du service national (paie, équipement, habillement, hébergement) pour la période 2026-2030 est de 2,3 milliards d'euros, dont 1,4 milliard pour les infrastructures, selon l'exécutif. Cent millions d'euros ont été prévus pour 2026.

Quelles missions ?

Les volontaires ne seront pas envoyés en opérations extérieures: le service se déroule exclusivement sur le territoire national.

Ils pourront participer à l'opération Sentinelle, assurer la protection des sites militaires ou encore surveiller les approches maritimes dans les sémaphores le long du littoral.

Selon leur qualification (logisticiens, cuisiniers, ingénieurs, traducteurs...), les recrues participeront aussi au soutien des unités et des services.

Quels avantages ?

Pendant leur temps sous les drapeaux, les jeunes reçoivent une solde mensuelle de 800 euros brut et sont nourris et hébergés. Pour leurs déplacements, ils bénéficient d'une carte de réduction de 75% dans les trains.

Avec cette année de césure, ils pourront reporter leurs voeux sur Parcoursup et les jurys de l'enseignement supérieur seront "incités" à valoriser leur expérience lors des délibérations des concours, selon l'exécutif. Ils pourront également valider certains acquis, sous la forme d'environ 15 crédits de formation européens ECTS.

La solde perçue ne sera pas intégrée dans l'évaluation des ressources pour l'obtention des bourses.

- Après le service ? -

A l'issue du service, les jeunes sont automatiquement basculés dans la réserve opérationnelle dite de second niveau. Celle-ci prévoit la mise à disposition de cinq jours par an pendant cinq ans en cas de besoin.

Les jeunes pourront également s'engager dans la réserve opérationnelle de premier niveau que les autorités ambitionnent de porter à 80.000 personnes en 2030, contre 47.000 actuellement.

Il sera toujours possible de s'engager dans l'armée d'active sans passer par le service national ou la réserve.

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