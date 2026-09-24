Sébastien Lecornu propose aux députés et sénateurs socialistes de les rencontrer pour tenter de bâtir sur le budget 2027 un "compromis", comme celui noué l'an dernier, dans un courrier au groupe PS révélé par Le Monde et obtenu par l'AFP mercredi.

"Je vous propose que nous nous rencontrions prochainement pour engager ce travail. Le compromis de 2026 a été possible parce que chacun a accepté de faire un pas. Je suis prêt à poursuivre cette démarche avec vous, avec la même franchise et la même volonté d'aboutir", écrit le Premier ministre dans sa lettre datée de mardi.

Alors que les responsables du PS engagés dans la course à l'Elysée sont tentés par une censure sur le budget, M. Lecornu promet que le gouvernement "ne se mêlera pas de la campagne présidentielle" et que "le désaccord n'interdit pas d'agir ensemble lorsque l'intérêt du pays le commande".

"Notre volonté de compromis s'est donc déjà traduite dans" le budget 2026, "elle demeure entière pour 2027", insiste-t-il.

"Toutes les idées doivent pouvoir être débattues, en recherchant les solutions qui permettront de préserver l'équilibre financier d'ensemble et de répartir l'effort avec justice", ajoute le chef du gouvernement, qui entend réduire le déficit alors que les taux d'intérêt de la dette grimpent et font craindre une crise financière.

M. Lecornu dit notamment qu'il "partage" avec les socialistes l'idée que "le poids croissant des intérêts de la dette réduit les moyens disponibles pour l’école, l'hôpital ou l’investissement".

Il leur demande de "mesurer" les conséquences d'une absence de budget en cas de censure, qui exposerait les Français à "l'austérité la plus dure", et prévient que ce "blocage" pourrait se "prolonger" au-delà de la présidentielle qui devrait être suivie par des élections législatives.

Il assure que ce dialogue pourrait permettre de "faire aboutir" plusieurs chantiers touchant à l'hydroélectricité, la protection de l'enfance, l'indemnisation des victimes du chlordécone. Il dit sa volonté de faire aboutir la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, premier texte examiné à l'Assemblée nationale avant le budget.

Il compte aussi sur les socialistes pour "enrichir" le plan de soutien au secteur agricole touché par la sécheresse de l'été, ou amender celui sur le logement pour les sinistrés des incendies.

Sébastien Lecornu avait concédé plusieurs mesures aux socialistes dans le budget 2026, dont l'emblématique suspension de la réforme des retraites. Le budget de la Sécurité sociale avait été finalement voté, et celui de l'Etat adopté sans vote par l'article 49.3 de la Constitution. Mais l'accord conclu avec le PS avait permis au gouvernement d'échapper à la censure.