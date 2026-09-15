Lecornu saisit le Cese sur l'adaptation au changement climatique

Sébastien Lecornu a saisi le Conseil économique social et environnemental (Cese) d'une mission de conseil sur le plan d'adaptation au changement climatique, que le gouvernement souhaite accélérer après les canicules exceptionnelles de l’été, ont annoncé mardi ses services.

Le Premier ministre demande à cette instance consultative, qui réunit des représentants des syndicats, du patronat ou d'associations un "avis", notamment sur le financement de cette adaptation, pour "janvier 2027".

Cela ne remet pas en cause la présentation promise pour la fin du mois, par la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, des nouvelles mesures pour accélérer ce plan. La saisine du Cese est "complémentaire", selon Matignon.

Dans un courrier daté de lundi, M. Lecornu demande à la présidente du Cese, Claire Thoury, "d'éclairer le gouvernement sur les enjeux et les leviers d'accélération" de l'adaptation, comme "les besoins de financement à moyen et long terme", "la transition du secteur agricole" ou encore le partage de la ressource en eau.

Le chef du gouvernement estime que 85% des actions du troisième plan d'adaptation (PNACC3) de mars 2025 "sont engagées", mais que les événements climatiques de cette année "montrent que notre pays doit accélérer sa préparation à des conditions climatiques plus dures".

Il rappelle avoir missionné à cet égard Mme Barbut pour "identifier d'ici à début octobre des mesures d'accélération de la mise en oeuvre" du plan, avec l'ensemble des acteurs, qui concerneront le bâtiment, les transports, l'agriculture, l'eau, la forêt, l'enseignement et les conditions de travail.

L'adaptation sera au menu d'un séminaire gouvernemental jeudi, outre le budget et le projet de loi intégrale sur les violences sexuelles contre les femmes et les enfants.

L'été caniculaire a exposé les lacunes du pays en matière d'adaptation et le ministère de l'Economie a prévenu que l'inaction climatique pourrait avoir un "coût significatif" pour l'économie, à hauteur de 3,6% du Produit intérieur brut en 2050.