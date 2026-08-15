Crécy-en-Ponthieu s’apprête à fêter en grande pompe le 680e anniversaire de la bataille de Crécy les 22 et 23 août prochains. Pour rappel, elle a opposé le 26 août 1346 les armées du roi Edouard III à la chevalerie du roi Philippe VI de Valois. Bien que seulement constitués d’environ 12 000 hommes contre plus du double du côté français, les archers anglais décimèrent l’armée française avec près de 10 000 pertes dont 1 500 chevaliers. Parmi lesquels Jean de Luxembourg, roi de Bohème.



Sur place, les trois hectares du site de la bataille ont été valorisés par la commune, qui en est propriétaire, avec notamment des installations artistiques. Elle n’a eu de cesse de nourrir cet épisode marquant de la guerre de Cent ans (1337-1453) : «Très souvent dans l’histoire, Anglais et Français se sont affrontés. Aujourd’hui, les deux pays sont de fidèles alliés à l’échelle de l’Europe», explique Quentin Pauzet, stagiaire au centre historique Crécy la bataille-1346 et vivant dans l’Oise. Il en master du patrimoine à Lille et prépare un mémoire sur la guerre de Cent ans.

Les 22 et 23 août, de 10 à heures à 18 heures, un camp militaire sera installé sur le site de la bataille - dont l’accès sera payant à partir de 12 ans - et un camp civil à proximité. De nombreuses animations en continu plongeront petits et grands dans l'ambiance du Moyen Âge avec notamment des tournois de chevalerie et du tir à l’arc à la volée. Plus de 350 acteurs animeront ce week-end : reconstituteurs, artisans, marchands, conteurs, musiciens, danseurs… Le centre historique Crécy la bataille-1346 sera quant à lui, visitable gratuitement. Il sera possible de se restaurer aux tavernes et autres foodtrucks.