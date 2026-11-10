La Californie a rejeté par référendum un projet d'impôt sur la fortune des milliardaires défendu notamment par l'économiste Gabriel Zucman, selon les projections des médias américains près d'une semaine après le scrutin.

L'initiative prévoyait de taxer les quelque 200 milliardaires de l'État à hauteur de 5% de leur patrimoine net pour financer le système de santé public dont dépendent la moitié des Californiens, fragilisé par les énormes coupes fédérales imposées par Donald Trump.

Le prélèvement devait être unique et ses promoteurs espéraient en retirer environ 100 milliards de dollars.

Ils espéraient qu'une telle mesure inspire d'autres Etats des États-Unis, à l'heure où la colère monte face à l'aggravation des inégalités et l'accroissement vertigineux des fortunes des géants de la tech comme Elon Musk.

Le dépouillement n'était pas encore totalement achevé lundi lorsque les grands médias américains ont déclaré l'affaire entendue: la "Prop 40" a échoué à obtenir la majorité des suffrages, ont indiqué CNN et CBS News.

Selon le Los Angeles Times, le projet de taxe a été rejeté dans la grande majorité des comtés de l'Etat mais il a reçu le soutien des électeurs à Los Angeles et San Francisco.

Le référendum était organisé le 3 novembre, en même temps que les élections de mi-mandat.

Mais le décompte des votes est toujours long en Californie, en raison notamment du grand nombre de votes par correspondance que la législation de l'Etat permet de prendre en compte jusqu'à une semaine après un scrutin.

Populaire à son lancement, le projet d'impôt a rapidement semblé voué à l'échec dans les urnes, en dépit de l'important vote de gauche et de la victoire démocrate aux élections de mi-mandat.

Dès le lendemain du scrutin, le "non" pointait en tête à plus de 55% après dépouillement d'environ 60 % des suffrages.

Une question de temps

"Les grandes avancées se font rarement d'un seul coup", a réagi le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz dans une déclaration à l'AFP avant les projections de lundi.

"Pour la première fois aux Etats-Unis, la +Prop 40+ a imprimé sur un bulletin de vote l'idée d'un impôt sur la fortune des milliardaires", a-t-il souligné.

"Les milliardaires de la Silicon Valley ont gagné cette bataille. Mais ils perdront cette guerre", avait estimé Gabriel Zucman sur X dès mercredi dernier.

"Ce n'est qu'une question de temps et la vague démocrate (aux élections de mi-mandat) pourrait bien accélérer ce mouvement", avait-il ajouté.

L'économiste franco-américain, dont les travaux ont inspiré le projet, avait accusé les richissimes pontes de la tech californienne d'avoir "tout fait pour saboter la mesure".

Les opposants à la "Prop 40", dont le cofondateur de Google Sergey Brin, ont dépensé des centaines de millions de dollars en publicités, martelant en boucle sur les chaînes de télévision à l'approche du vote que la taxe risquait d'être pérennisée, de provoquer un exode des ultra-riches et une chute des recettes fiscales.

Le gouverneur sortant Gavin Newsom, potentiel prétendant à l'investiture démocrate à la présidentielle 2028, y était lui aussi opposé.

Plusieurs tentatives de taxation des grandes fortunes ont déjà échoué en Californie, sans jamais parvenir jusqu'aux urnes.

L'État le plus peuplé des Etats-Unis serait la quatrième économie mondiale s’il était un pays, mais le fossé entre les nantis et les démunis y est béant.