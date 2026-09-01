Cette année, deux thèmes majeurs sont à l'honneur : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Le premier thème s'inscrit dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, mettant en avant la richesse esthétique et documentaire de cet art. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer divers aspects de la photographie, tant sur le plan artistique que technique, tout en réfléchissant à son lien avec le patrimoine.

Le second thème abordera les défis contemporains auxquels fait face notre patrimoine, qu'ils soient d'origine climatique, numérique ou liés aux conflits. Ce sujet soulève des questions cruciales sur les actions à entreprendre pour protéger les sites menacés et remédier à leur sous-fréquentation. Les journées seront l'occasion de découvrir des mesures préventives et des plans de sauvegarde mis en œuvre pour préserver cet héritage culturel. Les participants pourront profiter d'un programme riche en visites guidées, animations et ouvertures exceptionnelles de monuments habituellement fermés au public.