Créé dans le cadre du programme européen Digital Europe et lancé en janvier 2023, le pôle d'innovation EDIH GreenPowerIT (European Digital Innovation Hub) a pour objectif d'accélérer l'adoption de technologies numériques avancées sur l'ensemble du territoire régional à travers une offre de services en intelligence artificielle, en cybersécurité, en internet des objets (IoT), en financement de l'innovation ou encore en mise en réseau à l'échelle européenne.

Plus de 3 millions d'euros mobilisés

Sur la période 2023-2026, 127 actions de sensibilisation et de formation ont réuni plus de 2 400 participants ; 120 événements de networking auprès de plus de 5 000 intéressés ; 40 visites de démonstrateurs technologiques organisées ou encore plus de 90 projets accompagnés, dont une dizaine déjà financés pour plus de 3 millions d'euros mobilisés.

42 collaborations transfrontalières ont été développées avec d'autres EDIH européens, notamment en Belgique, Allemagne, Grèce, Hongrie, Bulgarie, Estonie et Irlande et plus de 30 POC (Proof of Concept) ont été réalisées. Si le programme arrive aujourd'hui à son terme, la dynamique va se poursuivre avec le lancement depuis début juillet de GreenPower IT 2.0, jusqu'au 30 juin 2029.

Cette seconde tranche sera dotée d'un budget d'environ 4,7 millions d'euros et va se poursuivre autour de quatre axes : tester avant d'investir grâce aux démonstrateurs et preuves de concept ; développer les compétences numériques à travers des formations adaptées ; faciliter l'accès aux financements publics et privés et renforcer l'intégration des entreprises dans les réseaux européens d'innovation.



