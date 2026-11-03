À l’occasion de la campagne nationale du «Mois sans tabac», l'acteur de santé se mobilise auprès des lycéens, du grand public et de ses propres salariés. L'objectif est d'accompagner efficacement les 55% de fumeurs désireux de stopper leur consommation en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires de terrain.

Un engagement de terrain ancré dans l'économie régionale de la santé

En novembre 2026, les établissements du groupe Louis Pasteur Santé se transforment en centres de prévention active contre le tabagisme. Avec ses 6 structures hospitalières, ses 350 médecins et ses 1 300 collaborateurs, cet établissement de santé privé joue un rôle majeur dans le Grand Est. Le groupe intègre la prévention comme un axe stratégique de son activité. Le coup d'envoi sera donné le vendredi 13 novembre au lycée Marie Marvingt de Tomblaine avec un «escape-tabac» destiné à sensibiliser les jeunes aux dérives de la cigarette électronique.

Des ateliers pluridisciplinaires et une prise en charge globale

Le point d'orgue de cette mobilisation grand public se tiendra le jeudi 26 novembre de 14h à 17h au Pôle Médical Pasteur Kléber, à Essey-lès-Nancy. Des diététiciennes, psychologues et tabacologues y animeront des ateliers ludiques sur la gestion du stress, la nutrition ou la récupération du goût. Cette approche globale de la santé est partagée par la gouvernance.

«Notre rôle ne s’arrête pas aux seuls soins : il s’agit aussi de sensibiliser, d’accompagner les changements de comportements et de soutenir les démarches de sevrage avec bienveillance», souligne le docteur Christophe Baillet, président de Louis Pasteur Santé. En parallèle, des programmes internes visent les salariés du groupe, la Clinique Louis Pasteur étant reconnue «Lieu de Santé Sans Tabac» par l'ARS.

En investissant ainsi le champ de la prévention de proximité, le groupe médical confirme que la performance économique d'un opérateur de santé régional se mesure aussi à l'efficacité de son impact social.