Mâcon prépare le départ du Tour de France Femmes

À l'occasion du départ de la 5e étape du Tour de France Femmes avec Zwift, prévu à Mâcon le mercredi 5 août, la ville met en place un dispositif exceptionnel de circulation. Les premières mesures entreront en vigueur dès le mardi 4 août. Elles concerneront à la fois la circulation des véhicules et les possibilités de stationnement afin de faciliter l'organisation de l'événement et d'assurer son bon déroulement.

Les informations pratiques disponibles

Les habitants et les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements pendant ces deux journées. La Ville met à disposition un plan détaillant les conditions de circulation, les arrêtés municipaux encadrant les restrictions ainsi que le plan du réseau de bus adapté. Pour toute demande d'information complémentaire, le service Allô Mairie reste joignable gratuitement afin de renseigner le public sur les mesures mises en place et les conséquences pour les déplacements dans la commune.