Matawan change de dimension et quitte le French Tech 120

Installée à Mâcon depuis sa création en 2012, Matawan tourne une page importante de son histoire. Après six années au sein du programme French Tech 120, qui accompagne les entreprises technologiques à forte croissance, la société n’en fait désormais plus partie. Cette sortie résulte de son changement d’échelle et de son évolution vers le statut d’ETI. L’opération intervient dans le sillage de l’entrée majoritaire au capital d’Antin Infrastructure Partners, un partenaire financier appelé à soutenir les ambitions de développement du groupe.



L’entreprise affiche aujourd’hui près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 250 collaborateurs. Ses solutions sont utilisées quotidiennement sur plus de 300 réseaux de transport en France et à l’étranger. Cette croissance la place désormais dans une catégorie différente de celle des jeunes pousses accompagnées par le programme. Matawan entend néanmoins conserver son ancrage territorial tout en poursuivant son développement sur de nouveaux marchés.

L’international et l’intelligence des données en ligne de mire

Spécialisée dans les technologies destinées aux transports publics, Matawan poursuit sa stratégie autour de plusieurs domaines : la billettique, les paiements, l’analyse des performances des réseaux et la gestion des données. L’entreprise mise notamment sur l’intégration de l’intelligence artificielle générative afin d’aider les collectivités à optimiser l’organisation des transports et à réduire l’impact environnemental des déplacements.



Cette stratégie s’accompagne d’une accélération à l’international. Déjà présente dans plusieurs pays européens, dont l’Espagne, l’Italie, la Suisse et la Belgique, la société renforce également son implantation en Amérique du Nord, où elle collabore désormais avec une dizaine de réseaux de transport. À travers cette nouvelle phase de développement, Matawan ambitionne de consolider sa position sur le marché des mobilités durables tout en élargissant son empreinte hors de France.