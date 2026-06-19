La pose de la première pierre s’est déroulée en présence de Florence Hauvette-Schaetzle, directrice régionale Est de La Poste Immobilier, d’Hervé Simon, maire de Saint-Avold, de Salvatore Coscarella, président de la Communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, et de Jacques Gregorcic, directeur exécutif Grand Est Branche Services-Courrier-Colis. Réalisé en partenariat avec Elcimaï Réalisations et le promoteur Mélèze Saint-Avold, le projet est implanté dans la zone d’activités de la Vente au Carreau, sur une ancienne friche industrielle de plus de deux hectares. Les travaux ont débuté en janvier 2026 et la mise en service du site est prévue au premier trimestre 2027.

D’une superficie totale de 4 900 m², la plateforme accueillera environ 100 collaborateurs, répartis entre les activités de distribution, de tri, de collecte et de remise. Une machine de tri de colis semi-automatisée, occupant près de 1 500 m², permettra de traiter jusqu’à 10 000 colis par jour. Cette nouvelle infrastructure vise à accompagner l’évolution des besoins logistiques liés notamment au développement du commerce en ligne ainsi qu’aux activités de distribution du courrier, des colis et des imprimés publicitaires.

Le bâtiment a été imaginé par Elcimaï Architecture avec une charpente mixte bois-béton. Le projet prévoit également plusieurs dispositifs destinés à améliorer sa performance énergétique, notamment l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture pour l’autoconsommation électrique et un système d’éclairage équipé de détecteurs de présence. Par ailleurs, l’organisation des espaces de travail a été pensée pour optimiser les flux logistiques et faciliter les opérations de chargement et de déchargement. Le projet vise l’obtention de plusieurs certifications environnementales, dont HQE Bâtiment Durable et BiodiverCity.