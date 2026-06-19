Meuse : ouverture des candidatures pour la Nuit des Réussites

La Chambre de commerce et d’industrie Meuse Haute-Marne a ouvert les inscriptions pour la troisième édition de la Nuit des Réussites. Cette opération s’adresse aux acteurs économiques du territoire, qu’il s’agisse d’entrepreneurs, d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs ou de porteurs de projets innovants. L’objectif affiché est de mettre en avant les parcours professionnels et les initiatives locales qui contribuent au dynamisme économique de la Meuse et de la Haute-Marne. Huit trophées seront décernés, couvrant plusieurs catégories comme l’innovation, l’artisanat, le commerce, le monde agricole ou encore la jeunesse entrepreneuriale. Des distinctions spéciales seront également attribuées en lien avec les enjeux de transition et d’engagement des entreprises. La cérémonie de remise des prix est prévue le 12 novembre aux Fuseaux à Saint-Dizier, avec une diffusion élargie via une chaîne de télévision locale.

Soutien accru aux très petites entreprises

À l’échelle nationale, ces dispositifs traduisent une évolution structurelle des politiques de soutien aux très petites entreprises, qui constituent l’ossature du tissu économique français mais restent fragilisées par la hausse des coûts de production, les difficultés d’accès aux marchés et les enjeux de transmission. Dans un contexte de recomposition des chaînes de valeur et de concurrence accrue des plateformes numériques, les collectivités territoriales multiplient les outils de mise en visibilité et de commercialisation directe afin de sécuriser l’activité des indépendants et de préserver des savoir-faire stratégiques. Ces initiatives participent également à un objectif de souveraineté économique locale, en limitant la dépendance aux circuits de distribution standardisés et en renforçant la capacité des territoires à générer leur propre valeur ajoutée.