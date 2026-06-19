Enygea rejoint le cercle des entreprises françaises les mieux gérées

Enygea, spécialiste de l'hygiène mobile, figure parmi les 49 entreprises françaises distinguées en 2026 par le label «Best Managed Companies», décerné par Deloitte, pour la qualité de son management, sa solidité financière et sa stratégie de développement.

Cette distinction intervient à un moment charnière pour le groupe nordiste. Après avoir consolidé en 2025 les bons résultats enregistrés l'année précédente, le groupe a accéléré son développement international avec l'acquisition de l'entreprise tchèque Johnny Servis, lui ouvrant les portes de l'Europe centrale.

Attachement régional

«L'obtention de ce label constitue une reconnaissance particulièrement forte pour nous. Elle vient saluer un modèle que nous construisons depuis près de vingt ans, fondé sur une croissance durable, l'innovation, l'engagement de nos équipes et une vision entrepreneuriale de long terme», a souligné le président, Hervé Montagne, mettant également en avant l'ancrage régional de sa société. L'ouverture récente du capital à l'ensemble des salariés français du groupe basé à Englos, et les engagements pris en matière de responsabilité sociétale, illustrent cette volonté.

Leader européen

Enygea est le deuxième acteur européen de la location de sanitaires mobiles. Le groupe, qui fédère neuf marques dont WC Loc, a réalisé un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros en 2025. L'ETI créée en 2007, est présente dans dix pays, avec plus de 1 000 collaborateurs.

Lancé en France en 2021, le programme «Best Managed Companies» distingue quant à lui les entreprises privées les plus performantes. Créé il y a plus de trente ans au Canada, ce label est aujourd'hui présent dans 46 pays.

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