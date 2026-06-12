Meuse Entreprendre a relancé ses réunions hebdomadaires

Après deux semaines d'interruption, les réunions de Meuse Entreprendre ont repris au début du mois de mai. L'association, qui rassemble des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants du département, a retrouvé son rythme habituel avec un rendez-vous organisé en matinée. À cette occasion, aucun intervenant extérieur n'était présent. La rencontre a principalement été consacrée aux échanges entre les adhérents sur leurs activités, leurs projets et les sujets qui concernent le monde économique local.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le réseau a mis en avant la convivialité de cette reprise ainsi que la dynamique collective qui caractérise ses rencontres. Les membres ont partagé leurs actualités professionnelles et ont évoqué différents projets en cours.

Les réseaux d’entrepreneurs gagnent en importance

À l'échelle nationale, les réseaux d'entrepreneurs occupent une place de plus en plus importante dans l'accompagnement des créateurs et dirigeants d'entreprise. La France continue d'enregistrer un niveau élevé de créations d'entreprises, avec plus d'un million de nouvelles structures créées chaque année. Dans ce contexte, les dispositifs d'accompagnement, les réseaux professionnels et les structures de soutien sont considérés comme des leviers importants pour sécuriser les projets entrepreneuriaux. France Travail estime notamment accompagner une part significative des créateurs d'entreprise en France, tandis que plusieurs organismes soulignent l'importance du mentorat, du partage d'expériences et de la mise en réseau pour améliorer la pérennité des activités économiques.