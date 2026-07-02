La cérémonie de remise des prix régionaux du concours «Je filme le métier qui me plaît» s’est tenue le 18 juin au cinéma Majestic de Dole. Organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, elle récompense des vidéos réalisées par des élèves de collèges, lycées, CFA, établissements d’enseignement supérieur et structures d’accompagnement. L’objectif est de faire découvrir les métiers, les savoir-faire et les secteurs d’activité à travers des productions audiovisuelles imaginées par les jeunes. Cette année, 28 films étaient en compétition et sept ont été distingués par un jury composé de professionnels de l’éducation, de l’entreprise, des médias et de la jeunesse. Les principaux prix régionaux sont revenus à des établissements de Côte-d’Or, avec des films consacrés notamment à la maintenance des éoliennes, aux métiers de l’industrie, au sport de haut niveau ou encore à la lutte contre les stéréotypes professionnels.

La Saône-et-Loire récompensée à Paris

La Saône-et-Loire s’est particulièrement illustrée lors du concours national, dont la remise des prix s’est déroulée au Grand Rex à Paris le 27 mai. L’IUT de Chalon-sur-Saône a décroché un trophée d’argent grâce à un film consacré au métier de technicien en contrôle non destructif, mettant en lumière un secteur essentiel à la sûreté nucléaire. De son côté, le lycée Bonaparte d’Autun a obtenu un trophée de bronze avec une vidéo valorisant les métiers de la maintenance. Au total, neuf productions de Bourgogne-Franche-Comté ont été récompensées au niveau national, illustrant la qualité des projets portés par les établissements de la région. À travers ce concours, la Région entend renforcer la connaissance des métiers auprès des jeunes et favoriser les liens entre les formations, les entreprises et les besoins en compétences des territoires.