Jeanne Paillard prend la présidence du MEDEF Saône-et-Loire

Réuni le 23 juin à Cluny, le MEDEF Saône-et-Loire a désigné Jeanne Paillard comme nouvelle présidente à l’occasion de son assemblée générale élective, qui a rassemblé près de 200 participants. Elle succède à Fabien Rossignol, appelé depuis mars dernier à la présidence du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté. Dirigeante d’entreprise à Chalon-sur-Saône depuis plus de vingt ans, Jeanne Paillard connaît déjà bien l’organisation patronale. Membre de son conseil d’administration depuis 2007, elle y a notamment exercé les fonctions de trésorière avant d’en assurer la représentation ces derniers mois. Fondatrice d'un cabinet spécialisé en marketing et études de marché, elle est également co-dirigeante d’un groupe intervenant dans les domaines des solutions informatiques, des télécommunications, de la cybersécurité et de la sécurité.

Trois priorités pour le mandat

Lors de son discours d’investiture, Jeanne Paillard a mis en avant la continuité du travail engagé par les précédentes équipes tout en présentant les principaux axes de son mandat. Elle souhaite renforcer l’attractivité économique de la Saône-et-Loire, notamment en développant les liens avec les secteurs de l’éducation et de la formation. La nouvelle présidente entend également rendre le MEDEF plus accessible à l’ensemble des entreprises, en particulier aux très petites et moyennes structures et renforcer la présence de l’organisation dans tous les bassins économiques du département.



À l’approche des échéances électorales de 2027, Jeanne Paillard souhaite également porter davantage la voix des dirigeants sur des sujets tels que la compétitivité, la transmission d’entreprise et la valorisation du travail. Pour mener à bien cette feuille de route, elle s’appuiera sur un bureau composé de représentants de plusieurs secteurs d’activité.

Première organisation patronale de Saône-et-Loire, le MEDEF départemental fédère plus de 1 600 entreprises, dont une large majorité de TPE et de PME.