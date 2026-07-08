Meuse : la CMA Grand Est renforce l'accompagnement des artisans locaux

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Grand Est et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) ont renouvelé leur convention de partenariat afin de renforcer l'accompagnement des entreprises artisanales. En Meuse, cette coopération doit permettre aux artisans, créateurs, repreneurs d'entreprise et apprentis de bénéficier d'un soutien renforcé à chaque étape de leur parcours. L'accord prévoit notamment un accompagnement de la création, de la reprise et de la transmission d'entreprises, le développement de dispositifs consacrés aux transitions numérique, environnementale et économique, ainsi que la promotion des métiers d'art. Les deux partenaires souhaitent également faciliter l'accès aux solutions de financement, notamment via la SOCAMA, tout en poursuivant les actions de sensibilisation auprès des jeunes en formation sur des sujets tels que la gestion budgétaire, la prévention des risques ou la préparation de leur avenir professionnel.

Artisanat : le financement et l'apprentissage deviennent des leviers de compétitivité

Au-delà de la Meuse, ce partenariat illustre les mutations de l'artisanat français. Face aux tensions économiques, au renouvellement des générations et aux investissements liés aux transitions numérique et environnementale, les entreprises ont besoin d'un accompagnement global associant financement, formation et conseil. Les coopérations entre banques, chambres consulaires et centres de formation favorisent la création d'entreprises, sécurisent les transmissions et renforcent l'apprentissage, devenu un enjeu majeur pour répondre aux besoins de recrutement.