Aisne : RIKA Soissons obtient la Charte Qualité CMA

Installée à Billy-sur-Aisne, l’entreprise RIKA Soissons, dirigée par M. et Mme Silva, obtient la Charte Qualité CMA Hauts-de-France pour son engagement en matière d’accueil, de conseil et de satisfaction client. Présente également à Château-Thierry et avec un projet d’ouverture à Saint-Quentin, la société poursuit son expansion dans le département. Cette reconnaissance valorise une démarche d’amélioration continue et un savoir-faire artisanal inscrit dans l’économie locale.

La qualité artisanale devient un levier de compétitivité pour les PME

À l’échelle nationale, les entreprises artisanales investissent de plus en plus dans la structuration de leur activité, la professionnalisation de leurs services et la relation client pour renforcer leur compétitivité. Les démarches qualité constituent un outil stratégique pour fidéliser les clients, améliorer l’organisation interne et accompagner la croissance des petites entreprises. Dans les territoires comme l’Aisne, ces initiatives participent au maintien d’un tissu économique de proximité et à la création de nouvelles opportunités d’emploi.