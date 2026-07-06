Lusitalia ouvre un restaurant au centre-ville d'Amiens

Florence Lecornu dirige la nouvelle pizzeria Lusitalia avec son son fils Clément Savoye, jeune talent formé en hôtellerie qui officie en cuisine. Benoît Savary, ancien «meilleur jeune boulanger de France», et bien connu pour le fameux flan Savary, apporte aussi son savoir-faire. Avec 20 couverts en salle et 30 en terrasse, le restaurant ne désemplit pas, surtout en cette période de Coupe de Monde de football où la pizza demeure un des mets préférés.

«C'est une vraie belle aventure que l'on vit. Nous sommes nouveaux en centre-ville et les gens sont venus dès le démarrage découvrir notre spécialité qui est la pizza artisanale faite au levain par Benoît Savary, boulanger, pâtissier, artisan depuis plus de 30 ans. Depuis le mois d'avril, on a accueilli la saison touristique. Nous sommes ouverts pour la saison d'été du mardi au dimanche. J'ai cette chance de servir de la qualité dans les assiettes et de faire mon plus beau sourire en accueil», invite la patronne qui propose aussi une belle boutique sur place, une véritable épicerie italienne avec son lot de pâtes, huile d'olive, vinaigre balsamique, vins italiens et toute une gamme de bières artisanales créée pour les restaurants Lusitalia et brassée à Senlis dans l'Oise.

17 points de vente

Frédéric Douchet, le maire de Grandvillers dans l'Oise, faisait partie des invités lors de la visite de la nouvelle pizzeria proposée par le Cercle de Mat et Flo lundi 29 juin. Il rêve d'accueillir la marque dans sa commune de plus de deux mille habitants. «Nous avons le local. C'est dans une ancienne poissonnerie fermée depuis 4 ans. Nous avons bon espoir. En tout cas nous sommes fans de leurs pizzas». De quoi réjouir Antonio Ramos, cofondateur de la chaîne Lusitalia et PDG de Lusitalia Développement qui va fêter les 30 ans de la marque qui a ouvert son premier restaurant dans l'Oise à Liancourt en 1997.

«On s'implante surtout dans l'Oise et la Somme. Maintenant, on est principalement dans l'Oise, où on a la plupart de nos établissements. En dehors de l'Oise, on en a deux à Amiens, un à Cambrai et bientôt Valenciennes. On continue notre développement avec une particularité : on veut chez nous des professionnels de la restauration et du CHR. Il nous faut une expérience absolument dans ce métier-là. Cela peut être des salariés qui ont une grande expérience et qui veulent franchir le cap pour être leur propre patron», exprime le PDG.



