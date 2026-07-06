Les Assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation feront étape à Dijon les 21 et 22 septembre 2026. Pendant deux jours, élus, agents territoriaux, agriculteurs, entreprises, étudiants, représentants du monde académique, associations et porteurs de projets échangeront autour des enjeux liés à la transition agroécologique et alimentaire. L'événement entend favoriser le partage d'expériences et la mise en commun des compétences entre les différents acteurs des territoires.

Des thématiques variées au cœur des débats

Pour cette 4ème édition, l’évènement revient avec un programme réunissant experts et grands témoins. Études, recherches, projets, outils et méthodes seront présentés par des intervenants français et internationaux. L'objectif est de proposer des pistes de réflexion et des retours d'expérience à destination de tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et contribuer à la transition.

Créées à Montpellier en 2019, les Assises abordent de nombreux sujets liés à l'agroécologie et à l'alimentation. Les échanges porteront notamment sur la gestion du foncier, l'agriculture urbaine et périurbaine, les filières territoriales, la logistique soutenable, la restauration collective, la nutrition, la gestion des déchets, l'économie circulaire ainsi que l'accès à l'alimentation. Plénières, ateliers et visites de terrain permettront d'explorer ces questions sous différents angles.

Par ailleurs, les Assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation seront rythmées par trois événements proposés au grand public : le Brunch des Halles le 20 septembre sur réservation, une programmation culturelle à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, ainsi que « Show les Papilles », organisé le 26 septembre en accès libre et gratuit.



