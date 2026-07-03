La Coutellerie Le G une fine lame pour les pros

Le marteau-pilon martèle la pièce d’acier chauffée à vif dans un bruit sourd et saccadé donnant le rythme à une symphonie créative mêlant force, précision et dextérité. D’un geste ajusté, le forgeron oriente sa pièce à l’œil suivant ses cotes préalablement établies avec toujours une surcote en marge de manœuvre, histoire de pouvoir récupérer le cas échéant.

La jugeant prête, il l’extirpe de la force de frappe de la machine. Après un regard concentré sur le métal travaillé, il l’offre une nouvelle fois au feu de la forge adjacente. Dans la fournaise intérieure, les flammes opèrent leur danse brûlante, léchant le métal jusqu’à la température recherchée.

"L’authenticité est notre moteur"

Après quelques minutes, le forgeron ajuste ses coups de marteau sur l’enclume absorbant l’énergie produite et renvoyant la force dans le métal modelé. Coup après coup, va-et-vient entre l’enclume et le marteau-pilon à la puissance du dieu nordique Thor, la déformation de la pièce s’opère lentement. Dans une couleur rouge vive incandescente, la lame d’un futur couteau 100% Vosges prend vie !

«Cela va sauter», prévient Nicolas Gravier, le pilote de La Coutellerie Le G, pour avertir des possibles projections du métal brûlant. Dans son atelier de Le Tholy, ce petit-fils de forgeron et fils d’affûteur est coutelier. Il pilote également Gravier Affûtage. Une passion d’enfance devenue au fil du temps profession mais surtout une réponse «à la non réelle existence d’une véritable coutellerie régionale».

Depuis quatre ans, l’entrepreneur vosgien a décidé d’y remédier en lançant sa coutellerie artisanale. «Nous avons imaginé et conçu un couteau pliant robuste et élégant aux lignes épurées avec des matières nobles, accessible à tous et fabriqué dans les Vosges».

Transmission des savoir-faire

Le G et ses différentes gammes aujourd’hui sont conçues par des fines lames. Florian Di Grazia, à la forge, «un expert en la matière qui vient de me rejoindre. J’ai toujours souhaité le voir travailler avec moi», assure le patron des lieux.

Au montage et perçage des manches notamment, Cyril Augier et Luigi Da Silva, alternant au sein de l’entreprise épaulant Nicolas Gravier dans la création et la conception de nouveaux modèles.

«La transmission des savoir-faire est importante, c’est bon de voir la jeune génération motivée par notre métier». L’adepte du travail de l’acier Damas (la Rolls pour l’élaboration des lames de couteau en multicouches), maîtrise acquise en forgeant avec le maître coutelier forgeron Daniel Vally, a vu ses créations se faire une place.

La boutique présente au sein de la coutellerie permet de les faire découvrir. «Nous sommes idéalement situés dans une des parties les plus touristiques des Vosges et les démonstrations effectuées de notre savoir-faire sont également recherchées».

De là à se faire un nom dans l’univers très fermé des couteliers, le pas semble être franchi. «La recherche d’authenticité est notre principal moteur. Tous nos couteaux sont façonnés, montés, ajustés, polis et affûtés à la main un par un. Chaque couteau est unique ! Les matières de nos manches sont choisies avec soin. De la corne de vache, ma chasse gardée, ou encore du sapin des Vosges naturellement».

Une approche que le coutelier vosgien entend étendre aujourd’hui aux professionnels de la restauration. «Là, nous entrons dans une autre dimension !».

Adossé à Éric Goddyn, Meilleur Ouvrier de France en charcuterie et expert en R&D Agroalimentaire, Nicolas Gravier a développé une gamme complète pour l’univers de la restauration. Un couteau de chef, un filet et un office. «Cela a nécessité quasiment deux ans d’élaboration. Le but était d’aboutir à des couteaux de cuisine alliant beauté et technicité».

Cette nouvelle gamme sera officiellement lancée en septembre prochain à la boutique de la coutellerie.