Meuse : CMA France veut mieux préparer les futurs artisans

Dans un département comme la Meuse, où les entreprises artisanales assurent une grande partie des activités du bâtiment, de l'alimentation, des services ou encore des métiers d'art, chaque création ou reprise d'entreprise représente un enjeu économique pour le territoire. Ces entreprises contribuent au maintien des commerces de proximité, des emplois locaux et des services dans de nombreuses communes. Pour accompagner ces porteurs de projets, la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est propose déjà des formations et un suivi personnalisé. CMA France souhaite désormais aller plus loin en rendant obligatoire un «Passeport pour entreprendre». Cette formation de trois jours permettrait aux futurs dirigeants d'acquérir les bases indispensables en gestion financière, calcul des coûts, fixation des prix, choix du statut juridique, trésorerie, seuil de rentabilité et assurances professionnelles.

L'artisanat face aux défaillances d'entreprises

Cette proposition intervient dans un contexte contrasté. En 2025, près de 280 000 entreprises artisanales ont été créées en France, soit environ un quart de l'ensemble des créations d'entreprises. Dans le même temps, plus de 40 000 défaillances ont été recensées dans l'artisanat et le commerce de proximité, un niveau historiquement élevé, touchant particulièrement les micro-entreprises. Pour CMA France, renforcer la préparation des futurs chefs d'entreprise constitue un investissement en faveur de la compétitivité des territoires.