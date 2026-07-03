Embarquement sur le canal de la Somme

Tourisme
La visite d'entreprise : l'autre tourisme en plein boom
03/07/2026 Benoît Maleplate
Somme (80)
Dans la Somme, beaucoup d’activités se concentrent autour du fleuve qui a donné son nom au département et qui le traverse d’est en ouest, jusqu’à se jeter en baie de Somme. C’est en toute logique que le Conseil départemental, propriétaire du canal de la Somme, développe son tourisme fluvial.
Les plaisanciers plus nombreux sur le canal de la Somme, ici à Amiens. © Direction du fleuve et des ports de la Somme
Claire Blin à la direction du fleuve et des ports du Département. © Cyrille Struy
L’écluse de Froissy, l’une des 19 écluses du canal de la Somme. © Cyrille Struy
Arrivée à l'écluse Caroline à Amiens, la plus profonde du canal. © Direction du fleuve et des ports de la Somme
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