Tourisme
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Dossier

Embarquement sur le canal de la Somme

Dans la Somme, beaucoup d’activités se concentrent autour du fleuve qui a donné son nom au département et qui le traverse d’est en ouest, jusqu’à se jeter en baie de Somme. C’est en toute logique que le Conseil départemental, propriétaire du canal de la Somme, développe son tourisme fluvial.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>Le canal de la Somme, ce sont 120 kilomètres de voies navigables, ponctuées de 19 écluses, huit ponts mobiles, 21 barrages, 19 relais nautiques. Et bientôt 137 km avec la réouverture à la navigation de la toute nouvelle section Voyennes / Saint-Simon qui reliera le canal de la Somme au canal de Saint-Quentin. Elle ouvrira surtout le passage aux autres voies navigables, à commencer par le canal du Nord. Actuellement en travaux, elle est attendue pour 2027. De façon peu commune, quand les Voies navigables de France (VNF) gèrent la plupart des réseaux fluviaux du pays, la navigation est ici pr.

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