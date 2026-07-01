Sur les étals du marché de Saint-Valery-sur-Somme, face à la baie, les producteurs locaux profitent de l'arrivée des vacanciers pour multiplier les ventes et les rencontres. Champignons transformés en tartinables, plats cuisinés à la ferme ou miels artisanaux : la diversité des produits reflète celle d'une clientèle qui change radicalement entre juin et septembre. Pour beaucoup d'entre eux, la saison estivale est déterminante. En quelques semaines, ils réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires annuel, au point de construire toute leur activité autour de ce rendez-vous.

Des ventes, mais surtout des rencontres

Pour beaucoup, l'été ne se résume pas à une hausse des ventes. C'est aussi un changement de rythme. «Ce n'est pas la cohue comme sur le marché du dimanche matin. Le rendez-vous du vendredi sur les quais de Saint-Valery est beaucoup plus agréable pour échanger et faire découvrir nos produits», observe Thibault Dutote, producteur de champignons à Crécy-en-Ponthieu. Dans son exploitation, il cultive morilles, shiitakes et pleurotes, avant de les transformer en tartinables, sauces, pâtés ou encore soupes. Face à une clientèle de promeneurs, moins pressée qu'au quotidien, le temps de la dégustation retrouve toute son importance. «C'est un achat plaisir, qui fait partie des vacances. C'est une consommation différente», analyse-t-il.

Une approche que partage Pauline Testu, agricultrice installée avec son mari Mickaël à Mons-Boubert. Malgré dix ans de vente directe, le couple ne participe qu'à ce seul marché. Depuis deux ans et demi, ils ont développé une gamme de plats cuisinés élaborés avec la conserverie de Saint-Valery, notamment pensée pour les personnes âgées qui rencontrent des difficultés à cuisiner au quotidien. «La haute saison est intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de touristes», résume-t-elle. Un afflux estival qui profite aussi bien aux produits bruts qu'aux préparations plus élaborées.

Une vitrine pour l'année à venir

Au-delà des ventes réalisées sur place, l'été agit comme un véritable tremplin pour la suite de l'année. Pour Thibault Dutote, les dégustations proposées sur le marché ont notamment permis de nouer des contacts avec quatre à cinq épiceries fines de Saint-Valery : «Ça permet de faire déguster les produits et de les faire connaître à un maximum de personnes», souligne-t-il.

Pour les nouveaux arrivants, l'effet de la saison touristique peut aussi être une véritable surprise. Installés récemment à Saint-Valery après plusieurs années passées en Seine-et-Marne, Corinne et Lionel Clerc participent cette année pour la première fois au Marché du Quai avec leurs miels d'acacia, de printemps, de forêt et de tilleul. Après avoir testé le marché de Noël et la fête de Saint-Guillaume, le couple découvre son premier véritable rendez-vous avec les vacanciers. «L'effet du produit local est absolument fou», s'enthousiasme Lionel Clerc. Une visibilité précieuse pour installer durablement leur activité dans le paysage valéricain, avant que la baie ne retrouve son rythme plus paisible à l'arrivée de l'hiver.