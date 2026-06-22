Cet événement, organisé par l'Association Mosellane d’Économie Montagnarde (AMEM) en collaboration avec la commune et le soutien du Département de la Moselle, promet d'être une véritable célébration des produits locaux. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir une variété de délices des Vosges Mosellanes, tout en profitant d'une ambiance festive qui animera la soirée de 16 h à 22 h 30.

Les stands mettront en avant une large gamme de produits artisanaux, allant de la charcuterie et des fromages à des spécialités plus originales comme les terrines de bisons et les escargots. Les producteurs locaux seront présents pour offrir des plats paysans fraîchement préparés, garantissant ainsi une expérience culinaire authentique. En parallèle, les artisans exposeront leurs créations, notamment des bougies parfumées, des compositions florales, de la poterie et des objets en verre, apportant une touche d’artisanat à cet événement.

Pour animer la soirée, plusieurs activités sont prévues, telles que des ateliers par l'Association les Chabots et des rencontres avec l'Office de Tourisme du Pays de Bitche. Les participants pourront également se divertir avec un concert à 20 h animé par les Ga'coustiques. Ce marché nocturne représente non seulement une occasion de savourer des produits locaux mais aussi de rassembler la communauté autour d'un moment convivial.