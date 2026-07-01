Rentrée 2026 : le rectorat ajuste la carte scolaire en Côte-d'Or





Réuni le 29 juin sous la présidence de Jérôme Jardry, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Éducation nationale de Côte-d'Or, le comité social d'administration départemental (CSAD) a examiné la phase d'ajustement de la carte scolaire. Cette étape prolonge les décisions arrêtées lors du CSAD de février et du conseil départemental de l'Éducation nationale.

Des ajustements pour la rentrée

À l'issue de la réunion, 10 fermetures et 14 ouvertures de classes ont été validées dans les écoles publiques du premier degré. Selon le rectorat, ces mesures résultent d'échanges avec les élus, les représentants des parents d'élèves et les équipes éducatives afin d'établir une analyse au plus près de la situation des établissements concernés.

Par ailleurs, le rectorat rappelle que l'académie de Dijon enregistre une diminution de 81 moyens d'enseignement à la rentrée 2026, dont 33 pour la Côte-d'Or, où une baisse de 412 élèves est attendue. Dans ce contexte, les ajustements doivent permettre de poursuivre le développement de l'école inclusive, notamment avec la création d'ULIS, tout en prenant en compte la diversité des territoires. Les décisions concernent des écoles situées notamment à Dijon, Beaune, Auxonne, Talant, Chevigny-Saint-Sauveur, Nuits-Saint-Georges, Sombernon, Saint-Jean-de-Losne et Fénay.



