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Saint-Avold : Thierry Hommel et la tarte au fromage ultime

En s’attaquant à un monument du patrimoine gastronomique mosellan – la tarte au fromage blanc –, Thierry Hommel, pâtissier à Saint-Avold, espérait modestement se démarquer. En très peu de temps, sa gourmandise est devenue une institution qui s’écoule à plus de 15 000 exemplaires par an.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026
<p>En matière de tarte au fromage, chaque maman, chaque mamie, chaque tata… estime avoir son petit truc en plus. Mais si quelqu’un a incontestablement trouvé la recette fatale, c’est bien le pâtissier naborien Thierry Hommel. À tel point qu’il l’a <strong>déposée à l’Inpi</strong> il y a huit ans et qu’elle a bâti sa renommée.&nbsp;</p><p><em>«J’en avais fait un défi dès mon apprentissage. Je voulais m’extraire des codes traditionnels, créer l’effet waouh dès la première bouchée»</em>, se remémore l’artisan. Après <strong>180 tests menés pendant un an</strong>, il concrétise ce qu’il avait ima.

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