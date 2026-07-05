Saint-Avold : Thierry Hommel et la tarte au fromage ultime

Artisanat
La Coutellerie Le G une fine lame pour les pros
03/07/2026 Emmanuel Varrier
Le Tholy (88)
En s’attaquant à un monument du patrimoine gastronomique mosellan – la tarte au fromage blanc –, Thierry Hommel, pâtissier à Saint-Avold, espérait modestement se démarquer. En très peu de temps, sa gourmandise est devenue une institution qui s’écoule à plus de 15 000 exemplaires par an.
© Laurence Deleau. Thierry Hommel, 58 ans, s’est fait connaître bien au-delà de Saint-Avold grâce à sa tarte au fromage.
© Laurence Deleau. La tarte au fromage classique. Celle-ci peut se décliner, sur commande uniquement, en 14 versions (fraise, rhum-raison, mirabelle flambée…).
© Laurence Deleau. Au laboratoire, les collaborateurs sont tous soumis au secret. Seules quatre personnes connaissent la recette et le procédé de bout en bout.
© Laurence Deleau. Une recette au gramme près, une cuisson à la minute près…
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Artisanat
01/07/2026 Aletheia Press
Saint-Valery-sur-Somme (80)
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