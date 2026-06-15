Tourisme
Meuse (55) Meuse (55)
En bref
Tourisme

Meuse Grand Sud modernise ses campings avec Camping Car Park

La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud poursuit la modernisation de ses infrastructures touristiques. Le 24 juin prochain, les élus inaugureront les nouvelles bornes d’automatisation installées sur les campings de Ligny-en-Barrois et de Bar-le-Duc en partenariat avec Camping Car Park. 

Meuse Grand Sud modernise ses campings. © Camping Car Park.

Meuse Grand Sud modernise ses campings. © Camping Car Park.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 15 juin 2026 - Mis à jour le 15 juin 2026

Le mercredi 24 juin, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud inaugurera officiellement les bornes d’automatisation déployées sur les campings du Chartel à Ligny-en-Barrois et de Bar-le-Duc. Ces équipements permettent désormais aux voyageurs d’accéder aux emplacements de manière autonome, sécurisée et disponible à toute heure de la journée. Le dispositif facilite les réservations, automatise les entrées et sorties des véhicules et simplifie la gestion quotidienne des infrastructures.

L’inauguration permettra également de présenter le fonctionnement des bornes et les nouveaux services proposés aux usagers. Après une première séquence au camping du Chartel à Ligny-en-Barrois, les participants se rendront sur le site de Bar-le-Duc afin de découvrir l’ensemble du dispositif. 

Le tourisme en camping-car, un marché stratégique pour les territoires

À l’échelle nationale, le développement des aires et campings connectés s’inscrit dans une dynamique économique de fond. La France demeure la première destination européenne pour les camping-caristes et accueille chaque année plusieurs millions de nuitées liées à ce mode de voyage. Face à une clientèle mobile, les collectivités investissent de plus en plus dans des équipements automatisés capables d’offrir un service continu tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.