Meuse : le lycée Ligier Richier associé à la Résidence Pro à Rome

Le lancement du dispositif est prévu le 12 novembre à Metz. Pour cette édition, près de 250 lycéens de 12 établissements professionnels et agricoles du Grand Est travailleront sur le thème «Du banquet romain aux arts de vivre de demain». Le lycée Ligier Richier, établissement à vocation industrielle de Bar-le-Duc, fait partie des participants. Ses formations couvrent notamment l’électricité, la chaudronnerie industrielle, la cybersécurité et la maintenance des systèmes de production.

Les élèves prépareront une réalisation collective en mobilisant les compétences acquises dans leur cursus, avec un séjour à la Villa Médicis du 4 au 8 mai 2026. Au programme : ateliers pratiques, rencontres avec des professionnels et découverte du patrimoine romain.

Pour l’établissement meusien, cette expérience permet de valoriser les savoir-faire techniques et de faire connaître les métiers industriels auprès d’un public plus large.

Formation et entrepreneuriat : des liens à renforcer

La Résidence Pro associe également 12 jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme régional «Grand Est entrepreneuriat des jeunes». Ce dispositif régional accompagne les 15-29 ans dans leurs projets de création d’entreprise, avec une aide pouvant atteindre 5 000 euros.

En mettant en relation ces entrepreneurs et les lycéens, la Résidence Pro favorise les échanges autour des compétences, de la créativité et de la concrétisation d’un projet. Pour la Meuse, la participation du lycée Ligier Richier de Bar-le-Duc permet de valoriser les formations professionnelles du département et les savoir-faire de ses élèves. À terme, ces rapprochements peuvent contribuer à renforcer les liens entre établissements, entrepreneurs et entreprises locales, notamment en matière de découverte des métiers et d’insertion professionnelle.