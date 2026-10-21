Le Grand Arras met à l'honneur les entrepreneurs accompagnés en 2025

Comme l’a souligné Pierre Lobry, président d’Initiative Grand Arras, «derrière chaque projet, il y a une personne qui a osé se lancer. Notre rôle est de faire en sorte qu’elle puisse être accompagnée, conseillée, financée et entourée.»

En 2025, Initiative Grand Arras a accompagné 106 entreprises et 129 porteurs de projet, soit +5 % par rapport à 2024. L’association a engagé 1,4 million d'euros de prêts d’honneur, permettant de mobiliser près de 14 millions en financements bancaires, soit un effet levier de 10 millions d'euros. Au total, 15,4 millions ont ainsi été injectés dans l’économie locale. Les projets accompagnés représentent au total 325 emplois créés ou maintenus.

Près de 2 000 entreprises soutenues

Les projets soutenus concernent tous les secteurs d’activité et l’ensemble du territoire avec 77% des entreprises accompagnées sur la Communauté urbaine d’Arras et 23% sur la Communauté de communes Osartis-Marquion.

Cette année, 49 lauréats en création, reprise ou développement, représentant 41 entreprises, ont été mis à l’honneur dans des activités et des parcours différents, mais dans une même volonté : «Entreprendre et contribuer au dynamisme du territoire». Depuis la création, 1940 entreprises ont été soutenues depuis la création d'Initiative Grand Arras.

Initiative France est le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprise. Créé en 1985, il est ancré localement, avec 214 associations régionales réparties sur l'ensemble du territoire français-métropole et outre-mer.